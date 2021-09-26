Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 12:38
12:36
Армия
Минобороны Украины: эксперты НАТО оценят состояние украинских войск РХБЗ
12:35
Происшествия
Фура смяла легковушку под Нижним Новгородом: погибли трое мужчин
12:32
Весь мир
Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071
12:32
Происшествия
Иномарка врезалась в столб на «проклятом повороте» в Екатеринбурге
12:31
Политика
Шойгу восхитился «камином» в палатке Путина на отдыхе в тайге
12:31
Общество
Глава СВР Нарышкин объяснил, почему доклад США о COVID-19 является непрофессиональным
12:31
Армия
Global Times: высотный дрон-разведчик WZ-7 покажут на авиасалоне China 2021
12:30
Общество
Бывший игрок «Зенита» Герасимец скончался после футбольного матча
12:22
Армия
Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку
12:21
Общество
Лицо как холст: все тонкости и подробности профессии визажиста
Все новости

Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071
Весь мир
Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071
Федеральное агентство новостей  / 

В Объединенных Арабских Эмиратах произошло обновление кабмина, сообщил премьер-министр и вице-президент государства Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

Эти изменения обусловлены тем, что цели, поставленные в «Видении ОАЭ 2021», были полностью достигнуты. Теперь страна готова сделать новый шаг и принимает план долгосрочного развития, рассчитанный до 2071 года — именно тогда государство отпразднует свое 100-летие.

«Правительство будет работать по новой методологии, которую мы утвердили сегодня. Оно будет сосредоточено на принципах и приоритетах, определенных президентом на ближайшие 50 лет», — сообщил премьер в Twitter.

При этом Мухаммад бин Рашид опубликовал конкретные данные о новых назначениях:

  • Мактум бин Мухаммад бин Рашид Аль Мактум — министр финансов / заместитель премьер-министра;
  • Марьям аль-Мухайри — министр по вопросам изменения климата и окружающей среды / государственный министр по продовольственной безопасности;
  • Абдулла аль-Кетби — министр по делам Федерального верховного совета;
  • Мухаммад бин Хади аль-Хусейни — государственный министр по финансовым вопросам;
  • Абдулла бин Султан бин Авад Ан Нуайми — министр юстиции
  • Абдул Рахман аль-Авар — министр по делам людских ресурсов и эмиратизации.

Глава эмиратского правительства выразил свою уверенность, что избранные руководством страны лидеры смогут найти эффективные механизмы работы необходимые для того, чтобы идти в ногу с новыми амбициями Абу-Даби.

Дорога к обновлению

Все решения по кадровым перестановкам были приняты после ряда консультаций премьер-министра с президентом Эмиратов Мухаммадом бин Заидом и одобрения назначений главой государства.

Мухаммад бин Рашид отметил, что новая стратегия правительства будет основываться на результатах реализации «Видения ОАЭ 2021». По словам политика, сейчас государство занимает лидерские позиции по 100 показателям развития в масштабах всего мира, а также по 470 экономическим и техническим — в регионе.

«Мы входим в новое пятидесятилетие с различными глобальными амбициями, с новыми масштабными планами», — заявил лидер.

Такой длительный срок планирования, обозначенный эмиратскими властями, является символичным для государства. В декабре ОАЭ с момента основания страны минет ровно 50 лет. И к такой знаменательной дате власти хотят прийти с новым составом кабинета министров и полностью согласованной стратегией долгосрочного развития.

«Нам нужно изменить инструменты, которые используются в настоящее время. Отработать методологию работы правительства, на которую мы будем полагаться для ускорения достижений. Сейчас мы расставляем приоритеты, утверждаем проекты и бюджеты. Всем федеральным учреждениям необходимо действовать и взять на себя обязательство по преобразованию государства», — написал премьер-министр в Twitter.

 

UAE Centennial 2071 — четыре столпа развития

К своему 100-летнему юбилею ОАЭ собираются стать ведущей страной мира. Для достижения этого Абу-Даби планирует наращивать усилия по четырем ключевым направлениям: государственное управление, экономика, образование и общественная жизнь.

Правительство, ориентированное на будущее

Согласно официальным заявлениям Абу-Даби, программы в рамках UAE Centennial 2071 направлены на то, чтобы в ОАЭ появилось «лучшее правительство в мире, с долгосрочным видением и вдохновляющим руководством, которое предвидит будущее и готовится к нему».

Другие цели включают достижение счастья в обществе и распространение позитивных идей внутри страны и в мире, а также разработку механизмов мониторинга долгосрочных переменных в различных секторах.

Отличное образование

Для достижения этого разрабатываются новые направления образования, включающие передовые науки, космические технологии, инженерное дело, инновации и упор на медицину.

Другие меры подразумевают развитие прогрессивных систем обучения студентов, механизмов раннего раскрытия их индивидуальных талантов.

На институциональном уровне школы и университеты поощряются быть «инкубаторами предпринимательства и инноваций», а также международными исследовательскими центрами.

Диверсифицированная экономика знаний

Цель ОАЭ — сделать свою экономику конкурентоспособной и одной из ведущих в мире. Этого планируют добиваться путем увеличения производства, поддержки национальных компаний, инвестиций в научные исследования и перспективные отрасли, сосредоточения внимания на передовых технологиях, предпринимательстве. Данный шаг подразумевает развитие ряда краткосрочных инициатив, подкрепляющих единую национальную стратегию.

Путь к «экономике знаний» Абу-Даби планирует проложить, воспитывая новые поколения прогрессивных изобретателей и ученых, достижения которых будут востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.

Счастливое и сплоченное общество

«Некоторые цели в этом отношении включают создание безопасного, толерантного, сплоченного и этичного общества, которое поддерживает счастье, позитивный образ жизни и ее высокий уровень», — сообщает правительство ОАЭ.

Также этот компонент направлен на разработку программ по подготовке будущих поколений к работе в качестве послов доброй воли Объединенных Арабских Эмиратов, а также на содействие участия женщин во всех секторах экономики. Это позволит не только улучшить положение коренных эмиратцев, но и поможет государству в привлечении иностранных талантов, готовых переехать в ОАЭ и работать ради их развития.

Эмираты твердо намерены и планируют добиться для себя статуса глобального делового и инвестиционного центра, в чем активно конкурируют со своим давним региональным союзником — Саудовской Аравией. Пока по ряду показателей Эр-Рияд обходит Абу-Даби, однако кто из них станет безусловным лидером Персидского залива, сказать пока нельзя. Обе страны идут схожим путем, но расходятся в некоторых методологических подходах.

В то время как Саудовская Аравия делает уклон на свою относительно краткосрочную программу «Видение 2030», Объединенные Арабские Эмираты вырабатывают более продолжительную стратегию, постепенная реализация которой, возможно, действительно поможет им обойти конкурентов. Разница лишь в том, что наследный принц саудитов Мухаммад бин Салман хочет увидеть прорыв своими глазами, а президент ОАЭ Мухаммад бин Заид имеет меньше личных амбиций и готовит благоприятную почву для следующих поколений. Возможно, по этой причине значительную часть новых эмиратских министров составляют молодые люди.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071
оаэ правительство стратегия развития
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru