Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071

В Объединенных Арабских Эмиратах произошло обновление кабмина, сообщил премьер-министр и вице-президент государства Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة #مشاريع_الخمسين — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

Эти изменения обусловлены тем, что цели, поставленные в «Видении ОАЭ 2021», были полностью достигнуты. Теперь страна готова сделать новый шаг и принимает план долгосрочного развития, рассчитанный до 2071 года — именно тогда государство отпразднует свое 100-летие.

«Правительство будет работать по новой методологии, которую мы утвердили сегодня. Оно будет сосредоточено на принципах и приоритетах, определенных президентом на ближайшие 50 лет», — сообщил премьер в Twitter.

المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات ٢٠٢١" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة ..الإمارات اليوم تتصدر العالم في ١٠٠ مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في ٤٧٠ مؤشر حكومي واقتصادي وتقني ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة#مشاريع_الخمسين — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

При этом Мухаммад бин Рашид опубликовал конкретные данные о новых назначениях:

Мактум бин Мухаммад бин Рашид Аль Мактум — министр финансов / заместитель премьер-министра;

نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.. حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية .. مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير .. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة pic.twitter.com/zls4GpWLA9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

Марьям аль-Мухайри — министр по вопросам изменения климата и окружающей среды / государственный министр по продовольственной безопасности;

— министр по вопросам изменения климата и окружающей среды / государственный министр по продовольственной безопасности; Абдулла аль-Кетби — министр по делам Федерального верховного совета;

ونعلن اليوم أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد … كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة … #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/dvVFTyNHEn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

Мухаммад бин Хади аль-Хусейни — государственный министр по финансовым вопросам;

كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير .. شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة .. وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/i57l9s08UD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

Абдулла бин Султан бин Авад Ан Нуайми — министр юстиции

— министр юстиции Абдул Рахман аль-Авар — министр по делам людских ресурсов и эмиратизации.

ونعلن اليوم أيضاً عن تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.. وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. وشكرنا وتقديرنا للأخ سلطان البادي والأخ ناصر الهاملي على دورهم وجهودهم وخدمتهم خلال الفترات السابقة .. #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/s0nM3PxKHT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

Глава эмиратского правительства выразил свою уверенность, что избранные руководством страны лидеры смогут найти эффективные механизмы работы необходимые для того, чтобы идти в ногу с новыми амбициями Абу-Даби.

Дорога к обновлению

Все решения по кадровым перестановкам были приняты после ряда консультаций премьер-министра с президентом Эмиратов Мухаммадом бин Заидом и одобрения назначений главой государства.

Мухаммад бин Рашид отметил, что новая стратегия правительства будет основываться на результатах реализации «Видения ОАЭ 2021». По словам политика, сейчас государство занимает лидерские позиции по 100 показателям развития в масштабах всего мира, а также по 470 экономическим и техническим — в регионе.

«Мы входим в новое пятидесятилетие с различными глобальными амбициями, с новыми масштабными планами», — заявил лидер.

Такой длительный срок планирования, обозначенный эмиратскими властями, является символичным для государства. В декабре ОАЭ с момента основания страны минет ровно 50 лет. И к такой знаменательной дате власти хотят прийти с новым составом кабинета министров и полностью согласованной стратегией долгосрочного развития.

«Нам нужно изменить инструменты, которые используются в настоящее время. Отработать методологию работы правительства, на которую мы будем полагаться для ускорения достижений. Сейчас мы расставляем приоритеты, утверждаем проекты и бюджеты. Всем федеральным учреждениям необходимо действовать и взять на себя обязательство по преобразованию государства», — написал премьер-министр в Twitter.

نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والإلتزام بالتحول نحوها..#مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/2aZ0I5q3by — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

UAE Centennial 2071 — четыре столпа развития

К своему 100-летнему юбилею ОАЭ собираются стать ведущей страной мира. Для достижения этого Абу-Даби планирует наращивать усилия по четырем ключевым направлениям: государственное управление, экономика, образование и общественная жизнь.

Правительство, ориентированное на будущее

Согласно официальным заявлениям Абу-Даби, программы в рамках UAE Centennial 2071 направлены на то, чтобы в ОАЭ появилось «лучшее правительство в мире, с долгосрочным видением и вдохновляющим руководством, которое предвидит будущее и готовится к нему».

Другие цели включают достижение счастья в обществе и распространение позитивных идей внутри страны и в мире, а также разработку механизмов мониторинга долгосрочных переменных в различных секторах.

عملت #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين على صياغة استراتيجيتها بما يتلاءم مع رؤية الإمارات 2021، وما بما يحقق أهداف الحكومة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل في العالم.#الإمارات #حكومة_الإمارات pic.twitter.com/zodnQTDSAp — MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) March 18, 2021

Отличное образование

Для достижения этого разрабатываются новые направления образования, включающие передовые науки, космические технологии, инженерное дело, инновации и упор на медицину.

Другие меры подразумевают развитие прогрессивных систем обучения студентов, механизмов раннего раскрытия их индивидуальных талантов.

На институциональном уровне школы и университеты поощряются быть «инкубаторами предпринимательства и инноваций», а также международными исследовательскими центрами.

Empowering and supporting the skills of Emirati youth contributed to the country’s achievements records since the establishment of its union fifty years ago, and will contribute to designing the next fifty years, leading to the UAE Centennial 2071.#EmiratesSkills

#UAE50 pic.twitter.com/VucBttZYCS — ACTVET (@ACTVETuae) July 15, 2021

Диверсифицированная экономика знаний

Цель ОАЭ — сделать свою экономику конкурентоспособной и одной из ведущих в мире. Этого планируют добиваться путем увеличения производства, поддержки национальных компаний, инвестиций в научные исследования и перспективные отрасли, сосредоточения внимания на передовых технологиях, предпринимательстве. Данный шаг подразумевает развитие ряда краткосрочных инициатив, подкрепляющих единую национальную стратегию.

Путь к «экономике знаний» Абу-Даби планирует проложить, воспитывая новые поколения прогрессивных изобретателей и ученых, достижения которых будут востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.

50% of #Expo2020 Dubai's energy to come from renewable sources

Dubai Plan 2021, UAE Centennial 2071 Plan and more are behind Expo's sustainability visionhttps://t.co/Kdp1qPc2Fc — Gulf News (@gulf_news) July 26, 2021

Счастливое и сплоченное общество

«Некоторые цели в этом отношении включают создание безопасного, толерантного, сплоченного и этичного общества, которое поддерживает счастье, позитивный образ жизни и ее высокий уровень», — сообщает правительство ОАЭ.

Также этот компонент направлен на разработку программ по подготовке будущих поколений к работе в качестве послов доброй воли Объединенных Арабских Эмиратов, а также на содействие участия женщин во всех секторах экономики. Это позволит не только улучшить положение коренных эмиратцев, но и поможет государству в привлечении иностранных талантов, готовых переехать в ОАЭ и работать ради их развития.

In light of Emirati Women’s Day 2021 on 28 August, the UAE celebrate and put emphasis on the importance of women across the country and their role to achieve the UAE Centennial 2071. https://t.co/L1jCmtcfsG — The New Arab (@The_NewArab) August 27, 2021

Эмираты твердо намерены и планируют добиться для себя статуса глобального делового и инвестиционного центра, в чем активно конкурируют со своим давним региональным союзником — Саудовской Аравией. Пока по ряду показателей Эр-Рияд обходит Абу-Даби, однако кто из них станет безусловным лидером Персидского залива, сказать пока нельзя. Обе страны идут схожим путем, но расходятся в некоторых методологических подходах.

В то время как Саудовская Аравия делает уклон на свою относительно краткосрочную программу «Видение 2030», Объединенные Арабские Эмираты вырабатывают более продолжительную стратегию, постепенная реализация которой, возможно, действительно поможет им обойти конкурентов. Разница лишь в том, что наследный принц саудитов Мухаммад бин Салман хочет увидеть прорыв своими глазами, а президент ОАЭ Мухаммад бин Заид имеет меньше личных амбиций и готовит благоприятную почву для следующих поколений. Возможно, по этой причине значительную часть новых эмиратских министров составляют молодые люди.