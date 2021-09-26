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Премьер-министр Мали объяснил обращение Бамако за помощью к российской ЧВК
Весь мир
Премьер-министр Мали объяснил обращение Бамако за помощью к российской ЧВК
Global Look Press  /  BRITTA PEDERSEN/dpa

Нью-Йорк, 26 сентября. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига выступил на Генеральной ассамблее ООН и заявил, что африканская республика считает себя покинутой Францией, сообщает «Интерфакс». По этой причине страна, в поисках поддержки против террористов, обратилась за помощью к российской частной военной компании.

По словам Маиги, Мали «бросили в середине полета». Военная операция «Бархан», начатая Пятой республикой несколько лет назад, полностью провалилась. Французский контингент не добился успеха в борьбе с радикалами. При этом военнослужащие оказались замешаны в преступных схемах по контролю за наркотрафиком и расхищению природных богатств страны.

Летом 2021 года лидер бывшей метрополии Эммануэль Макрон объявил о завершении деятельности в Мали. При этом в Елисейском дворце, хоть и не спешат выводить войска, уже говорят о сокращении военного контингента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию на полях ГА ООН и напомнил, что за последние годы Париж так и не добился успехов в антитеррористической кампании.

Ранее в мировой прессе неоднократно появлялись сообщения о заключении соглашения между Мали и российской «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты имеют огромный опыт разрешения кризисов в разнообразных горячих точках, и как сообщалось, правительство Мали пригласило их для обучения местной армии и охраны высшего руководства страны.

 

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африка мали чвк Маига
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