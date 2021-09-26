Профессор Бинзель оценил опасность приближающегося к Земле астероида Апофис

Нью-Йорк, 26 сентября. Приближающийся к Земле астероид Апофис является потенциально опасным для планеты, заявил профессор Массачусетского технологического института в Кембридже Ричард Бинзель.

Группа западных ученых заявила, что уже через несколько лет астероид, который носит название Апофис, пройдет всего в 31 тысячи километров от Земли. Исследователи уверены, что это событие может случиться 13 апреля 2029 года, сообщает портал Space.com.

Из-за огромных размеров Апофиса его приближение к Земле смогут увидеть более двух миллиардов человек. Полет небесного тела можно будет наблюдать в Южном полушарии.

«Апофис относится к категории потенциально опасных астероидов, орбиты которых приближают их к Земле сейчас и в будущих столетиях», — отметил Бинзель.

Не так давно ученые NASA заявили о намерениях провести репетицию Армагеддона. Специалисты намерены отработать технологию, которая позволит «отбивать» от Земли астероиды. План ученых заключается в том, чтобы направить специализированный зонд к объекту в космосе, а затем увести его от Голубой планеты.