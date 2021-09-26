18 акушерская неделя. В разгаре так называемый золотой период беременности, который продлится чуть более месяца, хотя растущий животик уже может доставлять женщине некоторые неудобства: будущая мама на этом сроке, как правило, чувствует себя и выглядит прекрасно. В ее душе царят спокойствие и гармония, а все мысли и действия направлены на благополучие маленькой жизни, которая растет и развивается внутри не по дням, а по часам.

Малыш уже все слышит и чувствует, откликаясь на знакомые голоса и прикосновения к маминому животу куда более уверенными и ощутимыми шевелениями. Беременная отчетливее осознает свое положение и все больше погружается в новую для себя роль. Особое удовольствие модницам, привыкшим следить за собой, доставляет неизбежное в это время обновление гардероба, вызванное физиологическими изменениями во внешнем облике будущей мамы. А не слишком суеверные родители, едва достоверно узнав пол ребенка, уже начинают готовить приданое для будущего сына или дочки, хотя до родов остается еще чуть больше половины срока.

О том, что еще происходит с малышом и мамой на 18 неделе беременности, мы поговорили с нашим постоянным экспертом, кандидатом медицинских наук, врачом — акушером-гинекологом, гинекологом-эндокринологом Марией Прохоровой.

18 неделя беременности: развитие плода

Малыш продолжает активно расти и развиваться. Показатели роста и веса сугубо индивидуальны, но, как правило, в норме длина туловища от темечка до копчика (именно так измеряется размер плода) составляет 15-16 см, а весит кроха в пределах от 100 до 150 граммов.

Для наглядности габариты будущего ребенка в утробе матери часто сравнивают с какими-нибудь фруктами. Не будем отходить от этой традиции: маленький герой этой статьи сейчас походит на грейпфрут, то есть выглядит вполне реальным человечком, все больше напоминающим себя при рождении.

Как уже говорилось выше, до предполагаемой даты родов еще более 20 недель, все жизненно важные системы продолжают свое активное совершенствование, готовя организм хозяина к появлению на свет.

Мария Прохорова в подробностях рассказала, какие именно изменения происходят на данном этапе.

Развивается нервная система. Это как раз тот процесс, который молодые родители могут воочию наблюдать на мониторе аппарата ультразвуковой диагностики. Их кроха сжимает и разжимает кулачки, засовывает их в рот, пытается дотянуться до пуповины, дотрагивается ручками до лица и сосет пальчик. У него появляется отчетливая мимика, он умеет гримасничать, хмурить брови, морщить лоб и даже улыбаться. И пусть все эти движения пока носят рефлекторный характер, будущих мам и пап они приводят в неописуемый восторг. К счастью, современные технологии позволяют как следует разглядеть, как выглядит ребенок на 18 неделе, и даже сохранить фото на память.

«Будущая мама должна иметь в виду, что ребенок, хоть он и совсем еще кроха, уже все чувствует и вовсю реагирует на ее эмоции и переживания, — рассказывает Мария Прохорова. — Женщина сейчас должна быть очень внимательна к себе и всячески избегать стрессов, понимая, что малышу все передается».

Увеличивается объем общей массы головного мозга, он постепенно обретает четкую структуру. В коре образуются первые бороздки и извилины. Нервные волокна начинают покрываться особым волокном, которое называется миелин.

«Смысл в том, — объясняет акушер-гинеколог, — что нервные сигналы становятся более четкими, поэтому мы на ультразвуке можем видеть характерные мимические движения, сжимание-разжимание кулачков и другие признаки совершенствования нервной системы».

Двигательная активность становится более скоординированной.

«До точных «взрослых» движений еще достаточно далеко, — продолжает наш эксперт. — Но тем не менее за счет появления миелиновой оболочки повышается скорость передачи нервных импульсов, и мы можем наблюдать столь интересные явления во время очередного УЗИ».

За счет совершенствования нервной системы происходит активное формирование слуха малыша. Он уже может различать внешние раздражители и реагировать на них. От приятных, таких как мамин голос или негромкая музыка, до ярких, резких звуков вроде сигнала машины, крика или хлопания двери. Негативных раздражителей желательно избегать, чтобы не доставлять крохе дискомфорт — он уже умеет пугаться. А вот колыбельные, сказки и просто ласковые голоса родных, напротив, будут весьма приятны и полезны для гармоничного развития.

Внешний облик плода все больше напоминает новорожденного, которому предстоит появиться на свет через несколько месяцев, разве что пока очень худенького. Впрочем, эта худоба совсем скоро сменится младенческой пухлостью, поскольку на данном этапе уже вовсю формируется подкожный жир. Благодаря этому складочки на коже расправляются, через нее уже не просвечивают мелкие сосуды. Все тельце малыша покрыто тоненькими пушковыми волосками, которые по-научному называются лануго и свидетельствуют о работе волосяных фолликулов. Основная их функция — защита нежной кожи от воздействия водной среды, в которой кроха пребывает все первые 9 месяцев своей жизни. Ближе к родам волосики исчезнут, а при рождении тельце будет покрыто первородной смазкой.

Пропорции тела становятся более привычными. Голова, которая еще совсем недавно казалась слишком большой, замедлила темпы роста и постепенно приобретает обычные очертания. Ушки теперь прижаты к голове, отчетливо проявляются черты лица. По форме носа и губ, высоте лба и разрезу глаз, уже различимых на УЗИ, многие родители пытаются понять, на кого же больше похож их малыш. Начинает формироваться эндокринная система.

«На этом сроке уже случаются гормональные всплески за счет действия детских гормонов, что, безусловно, влияет и на материнский организм», — предупреждает Мария Прохорова.

Более восприимчивой становится сетчатка глаза. Глазки все еще остаются закрытыми, но сквозь тонкие веки ребенок отчетливо различает свет и темноту. Чтобы это подтвердить, можно провести любопытный эксперимент — если на живот направить луч света, его обитатель отреагирует шевелениями.

Дышать в полном смысле этого слова малыш еще не умеет и с запахами пока не знаком, а свой уютный замкнутый мирок он исследует с помощью тактильного восприятия, проще говоря, на ощупь.

Если будущие родители все еще пребывают в неведении относительно пола ребенка, сейчас самое благоприятное время, чтобы достоверно узнать, наконец, кто там притаился. На более ранних сроках была велика вероятность ошибки, а на более поздних, вполне возможно, малыш будет закрывать половые органы в силу того, что ему станет тесно и придется принимать более закрытые позы.

Федеральное агентство новостей /

18 неделя беременности: как чувствует себя мама

В норме для большинства беременных женщин этот период протекает спокойно и расслабленно, без особых неудобств и переживаний. Происходит ряд уже ставших закономерными изменений, которые неизбежны и связаны с развитием малыша. Не все из них приятны, но и каких-то особых значимых неудобств, которые сильно омрачали бы это беззаботное время, наблюдаться не должно.

«Малыш активно прибавляет в весе и росте, — объясняет Мария Прохорова. — А вместе с ним растет и животик, из-за чего женщина порой может испытывать дискомфортные ощущения при необходимости принять вынужденное положение, будь то вождение автомобиля или долгое сидение за столом в офисе, если она продолжает работать».

Небольшой дискомфорт может возникнуть и во время сна. На данном этапе одним из наиболее характерных признаков может считаться появление шевелений у плода.

«Они становятся более активными, четкими и, скажем так, «осязаемыми» для женщины, — рассказывает наш эксперт. — Особенно если она не первородящая и обладает субтильным телосложением».

Не только сама беременная, но даже ее близкие, положив руку на живот (с разрешения мамы, разумеется), могут почувствовать незначительные толчки малыша.

«Если этого не происходит, что характерно порой для первородящих, которые не до конца понимают, что с ними происходит, либо женщина обладает более плотным телосложением, не стоит расстраиваться, — успокаивает акушер-гинеколог. — Чуть позже все придет, и вы обязательно почувствуете вашего ребенка внутри себя».

Каждая беременность индивидуальна и уникальна. Если будущая мама регулярно посещает доктора и чувствует себя хорошо, то волноваться не о чем. Потихонечку у беременной происходит перераспределение центра тяжести в связи с растущей маткой. Из-за этого слегка меняется походка, могут появиться незначительные тянущие боли в области поясницы. Если они не носят острый характер, то не стоит переживать по этому поводу.

«Матка растет, — поясняет Мария Прохорова. — Соответственно, происходит перераспределение нагрузки, поэтому может оказываться давление на определенные нервные сплетения, что вызывает подобные ощущения».

Организм вовсю подстраивается под будущего малыша. Увеличивается объем общей циркулирующей крови, порой случаются приступы учащенного сердцебиения. Если данное состояние не доставляет дискомфорта, то переживать по этому поводу не стоит. Любые вопросы касательно физического состояния стоит задать своему врачу, чтобы не пропустить возможные неполадки со стороны сердечно-сосудистой системы.

На этом сроке женщину могут беспокоить некоторые диспепсические явления, то есть проблемы с пищеварением. Связаны они с тем, что буквально с каждой новой неделей происходит смещение органов. В первую очередь от этого страдает желудочно-кишечный тракт. Возросшее давление на желудок может обострить те или иные имевшиеся у женщины проблемы и предрасположенности, а также вызвать сложности с регулярностью опорожнения кишечника.

Возможны небольшие тянущие боли внизу живота, вызванные растущей маткой. Если какие-либо ощущения настораживают, необходимо показаться врачу. Выделения должны быть прозрачными, нормальной консистенции, без неприятного запаха.

Помимо перечисленного, могут доставлять неудобства частые позывы к мочеиспусканию, слабость и, как следствие, большая потребность в отдыхе и повышенная тревожность, которая абсолютно естественна, поскольку будущая мама беспокоится относительно перемен, происходящих с ее телом.

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18 неделя беременности: рекомендации врача

Мария Прохорова советует придерживаться следующих рекомендаций, которые будут актуальны и на более поздних сроках.

При нарушениях сна и невозможности принять удобную позу из-за активно растущего живота можно воспользоваться подушкой для беременных.

«Подушки для беременных действительно облегчают женщине жизнь, — говорит эксперт. — Сон в интересном положении часто бывает тревожным, беспокойным и прерывистым, а использование подушки помогает перераспределить мышечный тонус, благодаря чему будущая мама принимает более комфортное для себя положение, расслабляется и засыпает».

Несмотря на то, что во время беременности важно не есть за двоих и не допускать значительных прибавок в весе, Мария Викторовна просит своих пациентов не беспокоиться по поводу частоты взвешиваний, потому что это порой провоцирует негативные эмоции и не способствует хорошему настроению.

«Я бы рекомендовала вставать на весы не чаще одного раза в неделю, — говорит доктор. — В любом случае правильно оценивать имеющуюся прибавку в весе должен акушер-гинеколог».

Очень важно на этом этапе перейти на более комфортную и свободную одежду из натуральных тканей, которая не перетягивала бы уже округлившийся животик и не сковывала движений, чтобы мама чувствовала себя комфортно. Конечно, никаких каблуков! Многие задаются вопросом: нужно принимать дополнительные аптечные витамины или достаточно того, что беременная получает из пищи при условии правильного питания?

«Любые добавки женщина должна обсуждать со своим лечащим врачом и не принимать никаких самостоятельных решений на этот счет, — отвечает эксперт. — Существуют специализированные комплексы для беременных, причем они индивидуально подбираются по дозировкам для каждого триместра. К тому же доктор выписывает дополнительную саплиментарную поддержку для женщины с учетом ее индивидуальных особенностей, основываясь на лабораторных исследованиях крови».

Если говорить о необходимых обследованиях, то женщина продолжает регулярно посещать врача и сдавать мочу, чтобы не пропустить проблемы с мочевыделительной системой. На 18 неделе по желанию будущей мамы можно сделать УЗИ (обычно просят проверить пол ребенка), хотя плановое скрининговое исследование ждет беременную в 20-21 неделю.

Рекомендации относительно питания остаются прежними:

— трехразовый прием пищи умеренными порциями;

— соблюдение питьевого режима;

— полное исключение сладкого и мучного;

— упор на клетчатку, белок, жиры и сложные углеводы.