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LTR: Литва потратит 677 тысяч евро на оснащение бойцов ВСУ по просьбе украинских властей

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 11:22
Армия
LTR: Литва потратит 677 тысяч евро на оснащение бойцов ВСУ по просьбе украинских властей
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Вильнюс, 26 сентября. Власти Литвы потратят 677 тысяч евро на оснащение Вооруженных сил Украины. Ранее Киев обратился к Вильнюсу с просьбой помочь ему материально в переоснащении войск.

О планах литовских властей сообщило национальное радио LTR. По данным его корреспондентов, Вильнюс направит на покупку бронежилетов для ВСУ 617 тысяч евро, еще около 60 тысяч уйдет на баллистические пояса. Предложение о безвозмездной передаче было подготовлено после получения запроса Киева.

«Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов», — сообщает LTR.

В рамках военного сотрудничества Украины и НАТО Литва стала одной из первых стран, которая начала дарить ВСУ «элементы вооружения». В 2014 году Вильнюс отдал ВСУ летальное оружие еще советского производства, а в 2019 году — снятые с вооружения литовской армии боеприпасы, а именно миллион патронов для автоматов Калашникова. В настоящее время сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих.

Тем временем наиболее предприимчивые украинские солдаты компенсируют недостаток денежного довольствия за счет перепродажи дорогостоящего военного имущества. Чаще всего в ВСУ воруют подаренные странами НАТО образцы вооружений и боеприпасы.

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украина всу нато литва
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