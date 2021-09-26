Звезда «Мажора» Павел Прилучный оказался консерватором в интимной жизни

Москва, 26 сентября. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный раскрыл некоторые детали своей интимной жизни и рассказал о предпочтениях в сексе.

Актер сыграл одну из главных ролей в фильме «Соври мне правду», в котором его партнершей стала звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова. Артистам пришлось сниматься во множестве довольно откровенных сцен.

На премьере ленты журналисты поинтересовались у Прилучного, как у него обстоят дела с интимом в жизни. Актер оказался в этом плане консерватором. Артист отметил, что в сексе ему ничего не приедается.

Прилучный чувствует себя комфортно и без экспериментов в постели. По словам актера, главное в этом вопросе, чтобы партнер получал удовольствие, и тогда все пройдет довольно ярко без каких-либо новшеств. Что касается внешности женщины, то она для звезды «Мажора» стоит совсем не на первом месте.

«Вообще тело ни при чем, в сексе тело может быть какое угодно, здесь важны какие-то внутренние составляющие — все остальное превращается просто в мясную историю», — поделился артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ранее Прилучный рассказал, как снимались его постельные сцены с Мельниковой для фильма «Соври мне правду». Во время некоторых эпизодов на площадке с актерами оставался только режиссер.