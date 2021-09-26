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Эксперты Defense News: США могут отказаться от ядерного перевооружения из-за России
Армия
Эксперты Defense News: США могут отказаться от ядерного перевооружения из-за России
defense.gov  /  United States Air Force

Вашингтон, 26 сентября. Члены американского конгресса предложили пересмотреть планы по замене устаревших баллистических ракет Minuteman III ради разрядки в отношениях с Россией и Китаем.

Подобную инициативу выдвинул член палаты представителей Конгресса США Джон Гараменди, пишет американское издание Defense News, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». В пояснительной записке Гараменди указал, что срок службы Minuteman III может быть продлен до 2040 года, тем самым удастся избежать наращивания новых вооружений и при этом сэкономить значительные бюджетные средства.

«Когда США, Россия и Китай разрабатывают новые бомбы, их скрытые системы доставки и полагаются на космос для наблюдения и связи, его (конгрессмена Гараменди. — Прим. ред.) предложение было призвано «замедлить темп и дать время для продвижения переговоров по контролю над вооружениями"», — подчеркивается в статье.

Однако члены Палаты представителей Конгресса США одобрили разработку новых ракет GBSD, которые призваны заменить «минитмены», хотя 118 законодателей поддержали инициативу Гараменди. В будущем расклад голосов может измениться, что заставит США отказаться от ракетно-ядерного перевооружения, резюмируют авторы публикации.

Ранее сообщалось, что ВВС США провели испытание ракеты ПРО на базе в Калифорнии «из-за роста военной мощи России» в Арктическом регионе.

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россия сша ракеты
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