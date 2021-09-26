Сергей Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР со спецслужбами Ирана и Пакистана

Москва, 26 сентября. Представители Службы внешней разведки России сотрудничают с другими разведывательными структурами по ситуации в Афганистане, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По словам главы ведомства, стабилизация обстановки на территории Афганистана теперь относится к компетенции региональных стран и государств Центральной Азии.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия сотрудничает со структурами Китая, Индии, Пакистана и Ирана по афганскому вопросу.

«В этом отношении разведкам очень важно работать вместе, и должен вам сказать, что мы сотрудничаем практически со всеми странами, которые я назвал», — сообщил директор СВР в интервью RT.

Как стало известно ранее, Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей. По его словам, российские разведчики не сталкивались с такими симптомами в других странах.