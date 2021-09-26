Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 12:37
12:36
Армия
Минобороны Украины: эксперты НАТО оценят состояние украинских войск РХБЗ
12:35
Происшествия
Фура смяла легковушку под Нижним Новгородом: погибли трое мужчин
12:32
Весь мир
Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071
12:32
Происшествия
Иномарка врезалась в столб на «проклятом повороте» в Екатеринбурге
12:31
Политика
Шойгу восхитился «камином» в палатке Путина на отдыхе в тайге
12:31
Общество
Глава СВР Нарышкин объяснил, почему доклад США о COVID-19 является непрофессиональным
12:31
Армия
Global Times: высотный дрон-разведчик WZ-7 покажут на авиасалоне China 2021
12:30
Общество
Бывший игрок «Зенита» Герасимец скончался после футбольного матча
12:22
Армия
Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку
12:21
Общество
Лицо как холст: все тонкости и подробности профессии визажиста
Все новости

Сергей Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР со спецслужбами Ирана и Пакистана
Политика
Сергей Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР со спецслужбами Ирана и Пакистана
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 сентября. Представители Службы внешней разведки России сотрудничают с другими разведывательными структурами по ситуации в Афганистане, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По словам главы ведомства, стабилизация обстановки на территории Афганистана теперь относится к компетенции региональных стран и государств Центральной Азии.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия сотрудничает со структурами Китая, Индии, Пакистана и Ирана по афганскому вопросу.

«В этом отношении разведкам очень важно работать вместе, и должен вам сказать, что мы сотрудничаем практически со всеми странами, которые я назвал», — сообщил директор СВР в интервью RT.

Как стало известно ранее, Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей. По его словам, российские разведчики не сталкивались с такими симптомами в других странах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сергей Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР со спецслужбами Ирана и Пакистана
афганистан нарышкин разведка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru