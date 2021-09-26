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Политик Вострецов высоко оценил инициативу Беглова по материнскому капиталу

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 11:29
Экономика
Политик Вострецов высоко оценил инициативу Беглова по материнскому капиталу
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Ни один закон не может предусмотреть все жизненные ситуации каждой отдельной семьи. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы VII созыва и председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник высоко оценил новость о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о расширении перечня использования материнского капитала в Северной столице.

«Невозможно предусмотреть все жизненные ситуации: у людей, например, квартира в полном порядке, но дача ветхая и нуждается в ремонте. Социально ответственным людям нужно давать возможность распоряжаться средствами по своему усмотрению», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов привел конкретный случай из жизни своей родственницы.

«У моей младшей сестры двое детей. У семьи было жилье, достался дом в деревне от мамы. Однако они не могли потратить деньги на ремонт», — рассказал собеседник ФАН.

Депутат Вострецов высоко оценил инициативу Беглова по материнскому капиталу
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

В завершение он выразил надежду, что работа в направлении расширения подобного перечня будет продолжена.

«Ни один закон не может предусмотреть все обстоятельства в жизни каждой семьи. Однако можно обозначить базовые условия (например, наличие жилья), при соблюдении которых можно использовать положенные средства на другие цели. Может быть, ребенку нужно компьютер купить. Может быть, семья мечтает отправиться в путешествие. У них должна быть такая возможность», — подытожил народный избранник.

Ранее Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о важной роли Александра Беглова в строительстве социальных объектов в Северной столице. По мнению собеседника, губернатор Санкт-Петербурга не допустит затягивания сроков выполнения работ в этой сфере.

Депутат Вострецов высоко оценил инициативу Беглова по материнскому капиталу
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Экономика / Политик Вострецов высоко оценил инициативу Беглова по материнскому капиталу
материнский капитал вострецов беглов
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