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Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей
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Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 сентября. Сотрудники Службы внешней разведки России ни в одной стране не сталкивались с неврологическими симптомами, похожими на «гаванский синдром», сообщил глава ведомства Сергей Нарышкин.

Директор СВР в интервью телеканалу RT рассказал, сталкивались ли сотрудники его структуры с неврологическими симптомами в зарубежных странах.

«Испытывали ли сотрудники СВР такое влияние в какой-либо стране — нет», — отметил Нарышкин.

Глава ведомства подчеркнул, что во времена Советского Союза на Западе проводились эксперименты по влиянию электромагнитных волн на человеческий мозг, в том числе изучение потенциала их влияния на поведение.

Как стало известно ранее, два американских дипломата обратились за медпомощью с признаками «гаванского синдрома». Симптомы начали проявляться на территории Германии.

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