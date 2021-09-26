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СМИ ЦАР призвали участников Генассамблеи ООН решить проблему терроризма в Африке
Весь мир
СМИ ЦАР призвали участников Генассамблеи ООН решить проблему терроризма в Африке
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Банги, 25 сентября. Участники 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН должны обсудить вопрос распространения терроризма в африканских странах, заявили аналитики Ndjoni Sango.

По словам журналистов, в Нью-Йорке с 21 сентября работают представители 193 государств, которые имеют возможность выйти к трибуне и обсудить вызовы, возникающие перед современным обществом.

«Что, если эта сессия будет посвящена теме роста терроризма в регионе? Радикалы убивают, похищают людей, уничтожают города и древние памятники. Тем самым предъявляя претензии на мировое господство», — отметили сотрудники издания.

Кроме того, члены незаконных вооруженных формирований сделали из этого весьма прибыльный бизнес. Похищая людей, они требуют выкуп. За деньги, поступающие от крупных западных держав, устраивают теракты и массовые казни, а также совершают нападения на лидеров африканских государств.

СМИ ЦАР призвали участников Генассамблеи ООН решить проблему терроризма в Африке
Федеральное агентство новостей  / 

«Главы крупнейших стран знают об этом, но не многие решаются заговорить. А те, кто заявляет об опасности, на самом деле заинтересован в нестабильности на континенте. К примеру, несмотря на несколько военных операций Франции в регионе, идеи радикального толка продолжают распространяться. Отсюда новые убийства, наркотрафик и так далее. А выгоду получает Пятая республика», — продолжают журналисты.

Решить сложившуюся проблему могут участники ежегодной Генеральной ассамблеи ООН. Они, по мнению представителей прессы, должны поднять соответствующий вопрос и выработать общую стратегию для победы над боевиками.

«В противном случае, из Африки терроризм распространится по всему миру и тогда страдать будут все», — заключили в сотрудники Ndjoni Sango.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и заявил о необходимости полной отмены оружейного эмбарго.

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