Стилист Александр Рогов дал советы по выбору трендовых брюк

Москва, 26 сентября. Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о самых модных брюках этого сезона. По словам эксперта, сейчас в тренде джоггеры — свободные штаны с резинкой у щиколотки.

Носить такие спортивные брюки можно и в повседневной жизни, не опасаясь упреков в дурном тоне. Сам Рогов предпочитает комбинировать джоггеры с деловыми пиджаками. Для создания трендового образа стилист рекомендовал надевать футболку, лонгслив и брюки одного цвета. При этом футболка должна быть надета поверх кофты, а не под нее.

В эфире своего YouTube-канала ROGOV LIVE эксперт дал советы по выбору модных джоггеров. По словам Рогова, трендовые брюки должны быть по-настоящему огромными, поэтому следует покупать экземпляры на несколько размеров больше. Стилист подчеркнул, что его рекомендация касается как мужчин, так и женщин.

«В джоггерах всегда есть внутренний шнурок, вы можете затянуть его и посадить с его помощью брюки так, как вам надо», — пояснил телеведущий.

Как отметил Рогов, предпочтение стоит отдавать не сильно зауженным к щиколотке брюкам, а моделям с пышными штанинами, напоминающими по форме рукава-фонарики. Кроме того, лучше купить джоггеры из петельчатого футера, а не флисового, чтобы на ногах не оставался пушок, добавил модный эксперт.

Ранее Александр Рогов показал самые модные жилеты этой осени. Как и в случае с брюками, он посоветовал отдать предпочтение моделям большего размера.