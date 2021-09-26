Два бойца ВСУ попались силовикам при попытке перепродажи оружия и боеприпасов

Луганск, 26 сентября. Сотрудники СБУ задержали украинских военнослужащих при попытке выкрасть боеприпасы для перепродажи, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел вне зоны так называемой «операции объединенных сил» (ООС). В попытке перепродажи боеприпасов заподозрили двух военнослужащих 57-й бригады ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В ходе оперативных мероприятий у подельника задержанных в частном домостроении в населенном пункте Лисичанск был обнаружен схрон с 10 гранатами РГД-5, Ф-1 и ручным противотанковым гранатометом», — рассказал Филипоненко.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подчеркнул, что все украденное было подготовлено для вывоза из зоны операции для перепродажи. Власти ЛНР не исключают, что в преступной схеме были замешаны и волонтеры, оказывающие помощь ВСУ. Ранее комиссия от штаба оперативно-тактической группировки «Север» уже выявила в указанной бригаде ряд недочетов в организации хранения боеприпасов. По словам Филипоненко, проверка показала, что боевая подготовка ведется только на бумаге, а в документах для учета использованных боеприпасов были обнаружены серьезные несоответствия.

Ранее представители Народной милиции ДНР сообщали, что в рядах украинской армии участились случаи воровства дорогостоящего имущества. Чаще всего «исчезают» экипировка и спецсредства, предоставленные ВСУ в рамках военной помощи от США.