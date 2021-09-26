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Армия Эфиопии развернула военную операцию по зачистке района Куйю от боевиков
Весь мир
Армия Эфиопии развернула военную операцию по зачистке района Куйю от боевиков
twitter.com  /  @Abiy Ahmed Ali

Аддис-Абеба, 25 сентября. Войска Эфиопии начали операцию в районе Куйю, расположенном в 50 км от столицы. Главной задачей солдат стала зачистка трех крупных городов региона от боевиков «Армии освобождения Оромо» (OLA).

Как отмечают в военном ведомстве страны, активную поддержку федеральным силам оказывают экипажи легкобронированной техники. В настоящее время, по общим подсчетам, повстанцы потеряли около 200 человек, данных о количестве раненых нет. Боевые действия продолжаются.

В июле стало известно, что эфиопские сепаратисты опубликовали доклад о результатах деятельности вооруженного формирования. Согласно документу, второго числа OLA взяла под контроль города Кобара и Гаара-Вата, что в западной части штата. В тот раз правительственным войскам не удалось отбиться и населенные пункты захватили.

Несмотря на то, что войну начали мятежники, никто из руководства западных государств не обратил на это внимание. Президент США Джо Байден приказал усилить санкции в отношении правительства страны и руководства штата Амхара.

Позже стало известно, что американцы ограничинили Аддис-Абебе доступ к оборонным технологиям и технике двойного и конкретно военного назначения.

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боевики африка эфиопия аддис-абеба
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