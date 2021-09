Армия Эфиопии развернула военную операцию по зачистке района Куйю от боевиков

Аддис-Абеба, 25 сентября. Войска Эфиопии начали операцию в районе Куйю, расположенном в 50 км от столицы. Главной задачей солдат стала зачистка трех крупных городов региона от боевиков «Армии освобождения Оромо» (OLA).

Как отмечают в военном ведомстве страны, активную поддержку федеральным силам оказывают экипажи легкобронированной техники. В настоящее время, по общим подсчетам, повстанцы потеряли около 200 человек, данных о количестве раненых нет. Боевые действия продолжаются.

Government forces have launched a large offensive to retake 3 major towns under OLA control in Kuyu district, N. Shewa. At least 200 gov casualties (some pictured below gathered for burial by OLA troops) have been reported thus far in the battle, 50mi> away from the capital. https://t.co/502XM4bbuK pic.twitter.com/EoGJjUSb1e