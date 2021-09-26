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ООН раскритиковали за отправку в ЦАР миротворцев-преступников
Весь мир
ООН раскритиковали за отправку в ЦАР миротворцев-преступников
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 25 сентября. Организация Объединенных Наций направляет в состав многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) непроверенных людей, которые убивают и насилуют население ЦАР, заявили аналитики издания Ndjoni Sango.

По словам журналистов, последние семь лет центральноафриканцы не чувствуют себя в безопасности из-за присутствия миротворцев ООН. Население страны страдает от бесчинств сотрудников МИНУСКА. За это время «голубые каски» не раз уличали в поддержке боевиков, грабежах, убийствах и совершении насильственных действий сексуального характера.

«Приехав в нашу страну, миротворцы занимаются не исполнением прямых обязанностей, а обогащением. Как структура ООН может успешно выполнять миссию, если в ее штат набирают откровенных преступников?» — задаются вопросом сотрудники издания.

Больше всех от действий МИНУСКА страдают молодые девушки, которых не только грабят, но и насилуют. При этом они не могут оказать должного сопротивления, а когда рассказывают о произошедшем, руководство организации отказывается принимать заявления, либо пытается подкупить пострадавших.

ООН раскритиковали за отправку в ЦАР миротворцев-преступников
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

«Сначала так действовали военнослужащие из ДРК, потом французы, теперь габонцы. Кто следующий? При этом население постоянно жалуется, сообщает о нарушениях и превышении полномочий, но нас не слушают, будто мы люди третьего сорта. Почему к африканцам такое отношение? Никто этого не заслуживает», — пишут журналисты Ndjoni Sango.

По мнению сотрудников СМИ, в составе многопрофильной, комплексной миссии должны работать люди действительно заинтересованные в установлении мира и стабильности. Однако таких очень мало, они не занимают высоких постов и не принимают важных решений.

«Руководству ООН необходимо избавиться от миротворцев-преступников и полностью вывести военный контингент с территории Центральноафриканской Республики», — заключили журналисты.

Ранее сотрудников МИНУСКА уличили в контрабандном импорте товаров в ЦАР.

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