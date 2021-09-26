Эфиопские предприниматели заключили соглашение на поставки российского оборудования

Аддис-Абеба, 25 сентября. Представители нескольких африканских государств посетили IV Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» и договорились о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие 35 российских и 13 иностранных компаний. За один день плотной работы зарубежные участники побывали на 11 производственных площадках действующих экспортеров и предприятий, готовых выйти на экспорт.

Так, исполнительный директор GM ELMES GROUP, Эфиопия & GULF INGOT FZS ОАЭ Элиас Джемаль Волде посетил цеха ООО «ЭРА», где собирается вентиляционное оборудование и решетки. Следующей точкой его маршрута стал асфальтобетонный завод «Веллком», позиционирующийся как предприятие, обладающее уникальными технологиями по созданию бетона.

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Далее гость отправился в «Вакинское агро», где ознакомился с условиями содержания коров, современным производством молочной продукции и процессом дойки. Главе другой эфиопской компании Topedge Engeneering Plc. Мухаммеду Хамду Ахмеду продемонстрировали хлебопекарни группы ООО «Русские мельницы».

Увидев конечный результат, бизнесмен заявил о готовности заключить контракт на тестовую поставку российских агрегатов. Он же побывал на заводе ЗАО МПК «КРЗ», где создаются кровельные и гидроизоляционные материалы. Однако наибольший интерес у гостя форума вызвало осветительное оборудование фирмы «Кубометр света». Бизнесмен выразил готовность продолжить переговоры о пробных поставках.

В последнее время между Российской Федерацией и рядом африканских стран наметилось тесное и плодотворное сотрудничество. К примеру, ранее эфиопская компания Bazra Motors подписала контракт с АвтоВАЗом о создании завода по производству машин марки LADA.