Экс-председатель Еврокомиссии не ожидает изменений в политике Германии после выборов

Брюссель, 26 сентября. Европейская политика Германии не поменяется кардинально после проведения выборов в бундестаг, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По словам политика, после ухода действующего немецкого канцлера Ангелы Меркель Берлин продолжит дружеские отношения с европейскими странами. Во время пребывания на руководящей должности Меркель обозначила, что европейская интеграция является частью смысла существования ФРГ.

«После нее (Меркель. — Прим. ФАН) антиевропейской политики быть не может», — сказал Юнкер.

Бывший спикер Еврокомиссии также восхитился умением Меркель решать вопросы на мировом уровне. Она всегда с уважением относилась ко всем государствам и говорила с другими лидерами на равных, добавил политик.

Как стало известно ранее, в Германии начались выборы в бундестаг. Избиратели ФРГ определят будущий состав парламента.