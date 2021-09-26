Вспышку холеры зафиксировали в эфиопском в округе Дело Менна

Аддис-Абеба, 25 сентября. По меньшей мере один человек погиб и еще 80 заразились холерой в зоне Бэйл округа Дело Менна, заявил представитель Института общественного здравоохранения штата Оромия Гемечу Шуми.

По его словам, местные медики взяли биологический материал у пациентов и отправили в столичные лаборатории для подтверждения диагноза. Случаи заболевания начали регистрировать с 18 сентября.

«С тех пор выявлено 80 пациентов, из которых 53 находятся в состоянии средней степени тяжести, 22 сильно обезвожены и еще у пятерых наблюдается легкая форма. К сожалению, одного человека спасти не удалось», — уточнил Шуми.

Чиновники регионального и федерального уровней, а также представители различных общественных организаций и просто неравнодушные граждане занимаются формированием гуманитарного груза, который отправится в зону Бэйла. В его состав войдут предметы личной гигиены, средства для обеззараживания и продукты питания.

«Жители Бэйла не имеют доступа к чистой воде, и вспышка, скорее всего, может быть связана именно с этим», — добавил представитель института.

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Аналогичная ситуация развернулась в округе Мадда Валабу два месяца назад. По данным врачей, холера часто возникает в низинных районах указанной зоны и, если заболевание не купировать, то оно распространяется на соседние регионы.

«Власти предпринимают необходимые усилия для того, чтобы сдержать уровень заражения и не допустить развития эпидемии», — утверждает Гемечу Шуми.

Директор Центра скрининга и реагирования на болезни Эфиопии Месфин Восен призвал общественность употреблять только хорошо очищенную воду и проявлять бдительность при расчистке заболоченных территорий в рамках борьбы с малярией.

Ранее ФАН сообщал, что агентство по развитию облагородило центр Аддис-Абебы.