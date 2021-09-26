Аналитики Baijiahao: Пентагон расписался в собственном бессилии на фоне мощи ВС РФ

Пекин, 26 сентября. Военная мощь войск России вынудила американцев признать недостатки Пентагона, а также превосходство ВС РФ, рассказали аналитики из Китая.

Москва за последние два десятка лет значительно модернизировала российскую армию, ввиду чего она в настоящий момент обладает невероятной мощью, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Авторы издания из Китая Baijiahao, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на слова военачальника, искренне удивившись подобному высказыванию. Они предположили, что генерал преследовал какую-то определенную стратегическую цель, озвучивая эту мысль.

Соединенные Штаты и Россия являются крупнейшими мировыми державами, обладающими ядерным вооружением, напомнили журналисты. Причем РФ лидирует в этой области, и ее стремительные успехи сдерживают пыл Вашингтона в отношении Москвы, считают аналитики. ВС США же модернизируются слишком медленно, подчеркнули авторы публикации, сославшись на мнение Хайтена.

«На сей раз Соединенные Штаты были вынуждены признать свои недостатки. Однако, возможно, Пентагон извлечет из этого выгоду», — объяснили эксперты, как США расписались в собственном бессилии на фоне мощи ВС РФ.

Заявление Хайтена о военной мощи России может стать своеобразным «катализатором», который ускорит процесс создания нового вооружения в США, считают аналитики. По их словам, это может привести и к модернизации американского ядерного арсенала. Тем не менее Москва способна отреагировать аналогичным образом на ускорение военных разработок в Соединенных Штатах, подчеркнули журналисты. Резюмируя, эксперты добавили, что РФ и США едва ли когда-нибудь пустят в ход свое ядерное вооружение, используя его лишь в качестве сдерживающего фактора.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что действия Пентагона привели к полному упадку ВС Соединенных Штатов. По его словам, американское оборонное ведомство регулярно подвергается критике со стороны конгрессменов и членов Счетной палаты США за чрезмерные расходы, которые не имеют никаких оснований, на фоне сомнений в способности армии Соединенных Штатов противостоять ВС РФ или Китая.