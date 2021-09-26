Мадонна в дерзком мини пришла на премьеру своего нового концертного фильма

Нью-Йорк, 26 сентября. Икона американской поп-музыки Мадонна выбрала довольно откровенный наряд для премьеры собственного концертного фильма. Образ певицы пришелся по душе далеко не всем ее фанатам.

На днях 63-летняя звезда отпраздновала премьеру своего нового концертного фильма Madame X в известном клубе Paradise Club & Theater на Таймс-сквер. На красной ковровой дорожке Мадонна появилась вместе с молодым бойфрендом — 27-летним Ахламаликом Уильямсом. Перед десятками камер поп-дива позировала в дерзком мини с разрезами по бокам, колготках в сетку и черном корсете- бюстье. Откровенный образ певица дополнила золотыми провокационными украшениями: короной и подвеской с нецензурными надписями.

Несколько снимков Мадонна показа в своем Instagram-аккаунте, но более красочные фотографии с мероприятия опубликовал британский таблоид Daily Mail. На кадрах исполнительница гримасничает на камеру, показывает язык и вычурно позирует в диадеме с нецензурной фразой.

Образы Мадонны в последнее время шокируют фанатов. Поклонники уверены, что певица просто не может смириться со своим возрастом, поэтому пытается всеми силами «омолодиться». Пользователи Сети раскритиковали поведение звезды, отметив, что она «выглядит отчаявшимся посмешищем».

«Я всегда любила Мадонну, но этот наряд просто ужасен»; «Боже, скажите ей кто-нибудь уже, что ей 63! Выглядит как посмешище! На это мерзко смотреть!»; «Мадонна — это полный треш», — высказались поклонники.

Практически каждый пост Мадонны в соцсетях становится объектом бурного обсуждения. Поведение поп-дивы, которая в 63 года не стесняется появляться перед камерой обнаженной, давно пугает даже преданных фанатов. Недавно поклонники пришли в ужас от фотосессии певицы топлес и решили, что она полностью потеряла рассудок, разменяв седьмой десяток.