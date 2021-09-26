Военнослужащие ВСУ обстреляли поселки Верхнеторецкое и Михайловку

Донецк, 26 сентября. Подразделения ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), о чем сообщили представители республики в СЦКК.

Огонь вели из гранатометов и минометов, под обстрелом оказались населенные пункты Верхнеторецкое на донецком направлении и село Михайловка в горловском, передают представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Пострадавших при обстреле не выявлено, причиненный материальный ущерб пока устанавливается.

«Общее количество примененных Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов — 30 единиц», — сообщили в ДНР.

На прошлой неделе украинские силовики подвергли обстрелу территории республики и повредили здание школы-интерната, жилой дом, котельную и газопровод. В пятницу глава Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю ВСУ нарушили режим прекращения огня 21 раз.

Днем ранее бойцы ВСУ нанесли два огневых удара по территории Луганской Народной Республики. Обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Калиново и Лозовое, ВСУ использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы