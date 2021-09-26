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«Они пример идеального брака»: принц Гарри рассказал об отношениях бабушки и дедушки
Шоу-бизнес
«Они пример идеального брака»: принц Гарри рассказал об отношениях бабушки и дедушки
wikipedia.org  /  E. J. Hersom / CC BY 2.0

Лондон, 26 сентября. Недавно вышел документальный фильм «Семья помнит» о супруге королевы Елизаветы II – покойном герцоге Эдинбургском. Он скончался в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Интервью для фильма, который должен был стать подарком супругу королевы на 100-летний юбилей, записали многие члены королевской семьи, включая принца Гарри. Младший внук Елизаветы II рассказал об браке своих бабушки и дедушки, назвав его идеальным. По словам герцога Сассекского, любовь королевы Великобритании и принца Филиппа с раннего детства была дня него примером. Супруги, прожившие вместе 73 года, всегда поддерживали и заботились друг о друге, вспоминает внук Елизаветы II.

«С точки зрения моей бабушки, иметь рядом такого человека на протяжении 73 лет брака — лучшего быть не может… Они вдвоем были просто самой очаровательной парой», — высказался принц Гарри.

Герцог Сассекский, изрядно испортивший отношения с семьей после так называемого мегзита, признался, что больше всего ему не хватает дедушки. Даже по Елизавете II он скучает не так, как по принцу Филиппу. По словам внука королевы, многим членам семьи не хватает искрометного юмора, которым всегда отличался герцог Эдинбургский.

«Сейчас мне не хватает его чувства юмора. Я скучаю по нему больше, чем по бабушке, потому что знаю, что с ней будет все в порядке, она справится», — поделился своими чувствами принц Гарри.

Принц Филипп отпускал шуточки даже на публичных мероприятиях и семейных обедах, несмотря на неодобрение своей супруги. За день до смерти герцог Эдинбургский пошутил о своем предстоящем 100-летнем юбилее: шутка стала пророческой.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Они пример идеального брака»: принц Гарри рассказал об отношениях бабушки и дедушки
Елизавета II принц гарри принц филипп брак отношения королевская семья
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