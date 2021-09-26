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Госдума изучит новый проект премирования госслужащих
Экономика
Госдума изучит новый проект премирования госслужащих
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 сентября. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий придать универсальное значение премиям федеральных гражданских служащих.

Проект предусматривает корректировку условий выплаты указанного вида поощрений. Текст документа в опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас действует норма, согласно которой премии госслужащим выплачиваются «за выполнение особо важных и сложных заданий». Новая формулировка предусматривает их назначение за выполнение поставленных задач.

Дефицит кадров оказался одной из проблем рынка труда в осенний период. В связи с нехваткой квалифицированных работников начали расти не только зарплаты, но и премии. Повышению доходов населения способствует и индексация, обеспечившая повышение МРОТ, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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