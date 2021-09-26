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Мексиканских военных схватили на территории США
Весь мир
Мексиканских военных схватили на территории США
Global Look Press  /  Nick Wagner / XinHua

Эль-Пасо, 26 сентября. Сотрудники пограничной службы США задержали в городе Эль-Пасо, Техас, 14 мексиканских военнослужащих.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 25 сентября после того, как группа военнослужащих Вооруженных сил Мексики пересекла государственную границу США, перейдя из мексиканского города Сьюдад-Хуарес на территорию американского Эль-Пасо.

«Сегодня после полуночи сотрудники CBP, работающие на мосту международного перехода в Эль-Пасо, заметили, что две мексиканские военные машины пересекли границу и въехали в США», — говорится в официальном сообщении пограничной службы США.

После задержания американская сторона конфисковала у нарушителей границы оружие и оборудование, после чего связалась с мексиканскими коллегами, уведомив их об инциденте. После прибытия на место представителей военного командования сопредельной страны, все задержанные были отправлены на родину. Один из задержанных мексиканских военнослужащих был оштрафован за хранение марихуаны, предназначенной для личного использования. Также мексиканской стороне были переданы оружие и автомобили задержанных.

Согласно показаниям мексиканских солдат, пересечение государственной границы США стало случайным: они не заметили, что пересекли границу и оказались на территории соседнего государства.

Очевидцы рассказывают, что во время задержания сотрудники пограничной службы США кричали на мексиканских солдат, требуя, чтобы они сложили оружие и подняли руки, а затем произвели досмотр автомобилей и отконвоировали задержанных в свое расположение. Кроме того, инцидент вызвал временное закрытие пограничного перехода.

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