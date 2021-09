Мексиканских военных схватили на территории США

Эль-Пасо, 26 сентября. Сотрудники пограничной службы США задержали в городе Эль-Пасо, Техас, 14 мексиканских военнослужащих.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 25 сентября после того, как группа военнослужащих Вооруженных сил Мексики пересекла государственную границу США, перейдя из мексиканского города Сьюдад-Хуарес на территорию американского Эль-Пасо.

После задержания американская сторона конфисковала у нарушителей границы оружие и оборудование, после чего связалась с мексиканскими коллегами, уведомив их об инциденте. После прибытия на место представителей военного командования сопредельной страны, все задержанные были отправлены на родину. Один из задержанных мексиканских военнослужащих был оштрафован за хранение марихуаны, предназначенной для личного использования. Также мексиканской стороне были переданы оружие и автомобили задержанных.

“U.S. border agents briefly detain 14 Mexican soldiers in El Paso.”



