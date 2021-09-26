Павел Дуров объяснил блокировку агитационных ботов в Telegram

Москва, 26 сентября. Блокировка агитационных ботов в Telegram осуществлялась в рамках соблюдения законодательства, сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Telegram предоставляет своим пользователям больше свободы, чем другие приложения, подчеркнул Дуров. Более того, мессенджер блокировал тот контент, который уже был заблокирован иными платформами.

Также у Telegram не было другого выбора, так как существовал риск, что магазины приложений, которые принадлежат Apple и Google, могли бы заблокировать сам мессенджер, уточнил Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал бота «Умного голосования». Причиной такого решения Дуров назвал «дни тишины» во время голосования.