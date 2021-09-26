Стюардесса-блогер Кэролайн составила топ раздражающих экипаж привычек пассажиров

Форт-Лодердейл, 26 сентября. Американская стюардесса-блогер Кэролайн описала пять привычек самого ужасного пассажира, которые могут вывести из себя любого бортпроводника.

Кэролайн ведет блог о своей профессии, где рассказывает о плюсах и минусах работы на борту воздушного судна. В интервью Ladbible стюардесса скомпилировала образ самого раздражающего пассажира, который может вывести из себя весь экипаж.

На первом месте в рейтинге «вредных привычек» — прогулки босиком по салону. Кэролайн попросила пассажиров никогда так не делать, это самое неприятное, что может видеть бортпроводник.

Вторая особенность — посещение туалета сразу после посадки или взлета. Практически каждый рейс около санузла вырастает очередь, что значительно затрудняет процесс рассаживания, отметила девушка.

Невежливость пассажиров расстраивает бортпроводников. При входе в самолет многие не удосуживаются даже поздороваться, а ведь это задает настроение на весь полет, сетует Кэролайн.

«Мы всего лишь люди, но если ваши бортпроводники могут сказать «доброе утро» двести раз подряд, думаю, пассажиры в состоянии сделать это всего один раз», — пояснила стюардесса.

Еще одна раздражающая привычка — спрашивать бортпроводника: «А где мы сейчас летим?». У персонала чаще всего нет информации, над чем в данный момент пролетает самолет, у них нет точного маршрута.

И в последнюю очередь Кэролайн отметила привычку тыкать бортпроводника, чтобы привлечь внимание. Девушка пояснила, что такое поведение неприемлемо как на земле, так и в воздухе.

Умение вести себя на борту самолета зависит не только от привычек, но и от менталитета. Бортпроводники особенно отмечают рейсы в Китай, для них жители Поднебесной — не самые лучшие пассажиры.