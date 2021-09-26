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Спасатели высадили десятки молодых саженцев в Якутии

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 10:18
Общество
Спасатели высадили десятки молодых саженцев в Якутии
gubernator51.ru

Якутск, 26 сентября. Работники Службы спасения Якутии поучаствовали в озеленении территории организации. Теперь здесь растут десятки молодых саженцев.

Спасатели высадили двадцать молодых берез, чтобы преобразить внешний облик предприятия, а также улучшить экологическую обстановку. На благоустройство территории организации коллективу понадобился один час. После мероприятия все участники поделились положительными откликами.

Более 200 тыс. новых молодых деревьев высадили в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Лесной фонд Среднеахтубинского района пополнился растениями, адаптированными к климатическим особенностям территории. Саженцы заранее вырастили в местных питомниках, а посевной материал собрали в части речной долины.

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