Спасатели высадили десятки молодых саженцев в Якутии

Якутск, 26 сентября. Работники Службы спасения Якутии поучаствовали в озеленении территории организации. Теперь здесь растут десятки молодых саженцев.

Спасатели высадили двадцать молодых берез, чтобы преобразить внешний облик предприятия, а также улучшить экологическую обстановку. На благоустройство территории организации коллективу понадобился один час. После мероприятия все участники поделились положительными откликами.

Более 200 тыс. новых молодых деревьев высадили в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Лесной фонд Среднеахтубинского района пополнился растениями, адаптированными к климатическим особенностям территории. Саженцы заранее вырастили в местных питомниках, а посевной материал собрали в части речной долины.