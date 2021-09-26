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Самый старый тигр Европы умер в Калининградском зоопарке
Общество

Калининградский зоопарк лишился своего последнего амурского тигра. В возрасте 20 лет умер самец по имени Тайфун.

Хищник был самым старым известным представителем вида в России и во всей Европе. Однако физиология взяла свое, за последние несколько лет его состояние сильно ухудшилось

К концу жизни Тайфун хромал, сильно похудел, приобрел проблемы с опорно-двигательным аппретом и болезнь почек. Специалисты предупреждали, что полностью вылечить животное в сложившейся ситуации невозможно.

В среднем амурские тигры живут до 16-18 лет, однако обитателю Калининградского зоопарка удалось преодолел эту планку. Тайфун родился в 2001 году в Челябинске, а уже через полгода переехал на запад России.

За время своей долгой жизни Тайфун успел стать фигурантом неприятного инцидента. Осенью 2017 года он напал на сотрудницу зоопарка. Животное смогли отпугнуть посетители, однако женщина успела получить многочисленные травмы. До и после случившегося хищник не проявлял немотивированной агрессии.

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