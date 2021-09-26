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Netflix показал трейлер мультсериала по вселенной игры League of Legends
Общество
Netflix показал трейлер мультсериала по вселенной игры League of Legends
Кадр из сериала «arcane»

Лос-Анджелес, 26 сентября. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового мультсериала «Аркейн». Проект создан по вселенной знаменитой игры League of Legends.

Первый полноценный трейлер анимационного сериала появился на YouTube. В описании под роликом указано, что первые серии «Аркейна» выйдут 7 ноября. В этот день выпустят три эпизода, причем их можно будет посмотреть с русской озвучкой. Впоследствии Netflix опубликует еще шесть серий в два захода.

Первые серии проекта рассказывают о детстве героинь Вай и Джинкс. В мультсериале появятся и другие персонажи, знакомые поклонникам League of Legends. Например, на экране можно будет видеть Джейс и Кейтлин. Авторы расскажут, через что пришлось пройти героям прежде чем стать теми, кто появляется в игре.

Ранее сервис Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты». Если верить ролику, герой проекта Джо становится одержим соседкой после переезда в тихий пригород.

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netflix League of Legends arcane
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