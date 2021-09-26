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Владимир Макей обсудил с Антониу Гутеррешем внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 10:06
Политика
Владимир Макей обсудил с Антониу Гутеррешем внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
mfa.gov.by  /  Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Нью-Йорк, 26 сентября. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генеральной Ассамблеи международной организации.

Дипломат обсудил с представителем ООН внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Стороны поговорили о конституционной реформе в республике. Кроме того, Макей и Гутерреш указали на положительную роль инициатив страны в ООН. Они способствуют стабильности на мировой арене, уточняются детали встречи в сообщении МИД государства.

Также глава белорусского ведомства рассказал об отношениях официального Минска с западными партнерами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил с генсеком ООН. Руководитель МИД и Гутерреш заявили о намерении развивать взаимодействие РФ и международного объединения.

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