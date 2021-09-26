Российский теннисист Медведев одержал первую победу на Кубке Лэйвера

Бостон, 26 сентября. Даниил Медведев принес сборной Европы победу в своем первом матче на командном коммерческом турнире Кубок Лэйвера.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче Кубка Лэйвера, который проходит в США. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:0. За это время победитель US Open четыре раза подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку.

Матч против Шаповалова стал для Медведева первым после победы над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США. На Кубке Лэйвера россиянин выступает за сборную Европы. Его партнерами по команде являются соотечественник Андрей Рублев, а также Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

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