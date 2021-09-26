Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 11:06
11:05
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых оказались в больнице после аварии под Саратовом
11:04
Происшествия
Микроавтобус и легковушка сгорели в Нижнем Новгороде: появилось видео
10:59
Весь мир
Мексиканских военных схватили на территории США
10:59
Происшествия
На свалке в Алтайском крае нашли десятки российских паспортов
10:54
Наука
Сумку XIV-XV веков с сохранившейся свечой нашли в центре Пскова
10:52
Политика
Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей
10:52
Происшествия
В Алтайском крае мужчина застрелил собаку на глазах у соседских детей
10:46
Общество
Стилист Александр Рогов дал советы по выбору трендовых брюк
10:46
Весь мир
Армия Эфиопии развернула военную операцию по зачистке района Куйю от боевиков
10:46
Общество
Котята из Новосибирска собирают миллионы поклонников в TikTok
Все новости

Российский теннисист Медведев одержал первую победу на Кубке Лэйвера
Спорт
Российский теннисист Медведев одержал первую победу на Кубке Лэйвера
Global Look Press  /  Zou Zheng/Xinhua

Бостон, 26 сентября. Даниил Медведев принес сборной Европы победу в своем первом матче на командном коммерческом турнире Кубок Лэйвера.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче Кубка Лэйвера, который проходит в США. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:0. За это время победитель US Open четыре раза подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку.

Матч против Шаповалова стал для Медведева первым после победы над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США. На Кубке Лэйвера россиянин выступает за сборную Европы. Его партнерами по команде являются соотечественник Андрей Рублев, а также Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

Ранее Заур Тедеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов». До этого пост наставника желто-синих покинул Юрий Семин

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский теннисист Медведев одержал первую победу на Кубке Лэйвера
медведев спорт теннис шаповалов кубок лэйвера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru