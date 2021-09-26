Боня рассказала об изменах Аланы Мамаевой бывшему мужу

Москва, 26 сентября. Телеведущая и блогер Виктория Боня крайне нелестно отозвалась о бывшей жене футболиста Павла Мамаева, модели Алане Мамаевой. По словам звезды «Дома-2», женщина изменяла экс-мужу.

Как сообщила Боня, во время брака у Мамаевой была связь на стороне. Однако Павлу Мамаеву не удалось поймать экс-жену на измене, поэтому теперь она «чиста» перед ним, отметила ведущая.

«Ее подружки рассказывали, какой у нее был роман с хирургом, у которого она вшивала себе импланты в попу в Германии», — заявила блогер.

instagram.com / @alana_mamaeva

Знаменитость утверждает, что бывшая супруга футболиста чуть ли не каждый месяц делала себе операции в ФРГ, чтобы снова увидеть любовника. Что касается Мамаева, то его Боня считает хорошим отцом. Игрок «Ростова» дал экс-супруге 10 миллионов рублей, которые она отложила на черный день, но модель молчала об этом, пока полузащитник сам все не рассказал, добавила телеведущая.

«Это очень продуманная соска, которая выросла на таких моментах, где бы кого побыстрее подцепить», — возмутилась Боня в комментарии Sport24.

Блогер полагает, что Мамаева не сменит фамилию после развода, поскольку захочет блистать фамилией знаменитого мужа. Звезда «Дома-2» причислила модель к женщинам-приспособленцам, которые ничего не сделали в жизни сами и не могут прожить без мужчины.

Алана Мамаева ранее призналась, что жалеет о времени, когда ее бывший супруг находился в тюрьме. По мнению модели, ей не нужно было ждать футболиста из заключения.