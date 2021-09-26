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Управляемый хомяком криптовалютный портфель вырос на 24% в прямом эфире

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 09:47
Экономика
Управляемый хомяком криптовалютный портфель вырос на 24% в прямом эфире
flickr.com  /  Dan Derrett

Нью-Йорк, 26 сентября. Пользователь стриминговой платформы Twitch поставил эксперимент, в ходе которого доверил хомяку управление криптоактивами. Питомец сумел увеличить портфель почти на четверть.

Стример соорудил специальную клетку для животного, которая служила интерфейсом для управления портфелем. Внутри были установлены тоннели и беговое колесо с датчиками. Вращение колеса отвечало за выбор одного из 30 криптоактивов, а два тоннеля — за решения о покупке и продаже, сообщает издание «Секреты фирмы».

Датчики через аппаратную платформу Arduino Nano передавали решения хомяка в компьютер. Передвижения грызуна в прямом эфире транслировали на Twitch, а данные о сделках стример выкладывал в Twitter. Сообщается, что хомяк сумел нарастить капитал на 24% во время падения биткоина и снижения индекса S&P 500.

Первая криптовалюта переживает падение после введения запрета на криптовалютные транзакции в Китае. По данным криптобиржи Binance, курс биткоина колеблется на уровне 42 тысяч долларов за монету.

Криптовалюты остаются весьма прибыльным, но небезопасным методом инвестирования. Для более консервативных игроков рынка выгоду представляют традиционные устойчивые активы. К примеру — «зеленые» облигации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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