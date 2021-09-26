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Иркутские спасатели вытащили из болота ягодника с отказавшими ногами
Общество
Иркутские спасатели вытащили из болота ягодника с отказавшими ногами
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Иркутск, 26 сентября. Тайшетские спасатели вызволили из болота ягодника, у которого отказали ноги. Сотрудникам МЧС пришлось нести потерпевшего на носилках три километра.

Трагедией мог закончиться поход жителя Тайшета за ягодами. Мужчина отправился в лес за клюквой, но в какой-то момент у него отказали ноги. Он сообщил о случившемся родственникам, которые позвали на помощь спасателей.

Сотрудники экстренных служб обнаружили попавшего в беду ягодника в болоте. Его положили на носилки и эвакуировали. Спасателям пришлось идти так полтора километра, после чего они преодолели такое же расстояние вдоль железной дороги. Потом мужчину погрузили в грузовик и уже на трассе передали медикам. В настоящее время жизни и здоровью ягодника ничто не угрожает. На болоте он провел около двух суток.

Тем временем пропавшего туриста из Петербурга спасли в Карачаево-Черкесии. Житель Северной столицы ушел в горы, не зарегистрировав свой маршрут.

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