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Генсек ООН назвал хорошим знаком продление СНВ-3 между Россией и США
Армия
Генсек ООН назвал хорошим знаком продление СНВ-3 между Россией и США
un.org  /  Пресс-служба ООН

Нью-Йорк, 26 сентября. Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией — это обнадеживающий для всего мира шаг, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал заявление в связи с отмечаемым Международным днем борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. В нем генсек отметил, что развитие вооружений у отдельных стран вызывает все большее беспокойство организации: несмотря на сокращение арсеналов, существует вероятность начала новой гонки вооружений.

«Однако есть признаки надежды. Решение России и США продлить Договор об СНВ и вступить в диалог — это обнадеживающие шаги, равно как и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия», — подчеркнул генсек.

Напомним, Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. В феврале 2021 года МИД РФ обменялся нотами с американским посольством по поводу продления срока действия договора на пять лет без пересмотра условий. Позже в Москве констатировали, что продление договора обеспечило сохранение механизма поддержания стратегической стабильности.

Ранее генсек ООН заявлял, что международное сообщество очень близко к глобальной атомной войне, поскольку во всем мире на хранении находится приблизительно 14 тысяч единиц ядерного вооружения. Меньшую обеспокоенность генсека вызывает только изменение климата.

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