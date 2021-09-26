Японский политик Таро Коно выступил за создание атомного подводного флота

Токио, 26 сентября. Японские власти должны всесторонне изучить вопрос обладания Токио атомным подводным флотом, заявил бывший глава МИД Японии и фаворит предвыборной гонки Таро Коно.

В ходе воскресных дебатов на местном телевидении политик отметил, что атомные подводные лодки очень важны для Японии. Однако этот вопрос необходимо изучить со всех сторон, включая зону применения подлодок, затраты и их размещение. Так Таро Коно ответил на вопрос, следует ли Токио разместить атомные подводные лодки после заключения военного соглашения США, Британии и Австралии AUKUS.

Другой кандидат на пост главы правящей партии Японии Фумио Кисида не согласился со своим оппонентом. По его мнению, стоит задуматься, до какой степени в действительности необходимо размещение атомных подлодок.

Как стало известно ранее, нового премьер-министра Японии могут выбрать 4 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.