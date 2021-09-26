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Эксперт Королюк спрогнозировал отказ мировых экономик от «печатного станка»

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 09:31
Экономика
Эксперт Королюк спрогнозировал отказ мировых экономик от «печатного станка»
ПолитРоссия

Москва, 26 сентября. Регуляторы большинства стран мира включили в свой арсенал монетарное стимулирование экономики (или QE — программа количественного смягчения).

Преимущество данного способа — меры быстрого воздействия, снижающие стоимость заемного капитала для компаний, а также способствующие стабилизации обстановки в финансовом секторе, пояснил Александр Кудрин из «Атона». Сохранение данной денежно-кредитной политики на «длинной дистанции» нецелесообразно. Регулятор может лишиться инструментов борьбы с будущими кризисами.

Михаил Королюк из «ИФК Солид» заметил, что «заливать» весь мир бесконечной ликвидностью, не вызвав при этом последствий в самом фундаменте экономики, невозможно, пишет РИА Новости.

«Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным. Однако он тяжел по политическим соображениям и, потому, будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами. Рано или поздно, с болью и разрушениями, но слезть с "печатного станка" придется», — заявил он.

Доклад о методах формирования экономической динамики в РФ ранее представили ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

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монетарная политика стимулирование экономики печатный станок Королюк
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