TikTok-звезда Даня Милохин признался, что у него нет друзей

Москва, 26 сентября. TikTok-звезда Даня Милохин к 19 годам стал одним из самых популярных и высокооплачиваемых блогеров. Несмотря на известность, тиктокер признается: он страдает от одиночества.

Два года назад начинающего тиктокера Даню Милохина заметил Ярослав Андреев, основатель агентства WildJam. Ему понравились забавные ролики, которые снимал подросток, поэтому пригласил его в Dream Team House. Это так называемый дом, где живет и снимает видео большая команда блогеров. Милохин быстро влился в коллектив и нашел с коллегами общий язык. Сейчас на TikTok-звезду подписано более 3 миллионов человек: он стал одним из самых популярных тиктокеров, а в прошлом году Forbes поместил его на шестое место в рейтинге самых оплачиваемых блогеров.

Несмотря на популярность и славу, 19-летний Милохин страдает от одиночества. Он в теплых отношениях с коллегами, общается со многими звездами шоу-бизнеса, однако никого не может назвать близким ему человеком. По словам тиктокера, больше всего времени он проводит с партнерами по творческим проектам и менеджерами: но даже в этой большой команде, ему не с кем поговорить по душам.

«А друзей у меня нет. Я не люблю отмечать дни рождения, быть в центре внимания, мол, чуваки, поздравляйте меня», — признался блогер в YouTube-шоу «Ночной контакт».

Карьера Милохина развивается очень стремительно: TikTok-звезда даже примет участие в следующем сезоне «Ледникового периода». Он выйдет на лед в паре с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.