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Балабанов, Хабенский и Ходченкова оказались любимцами россиян
Общество
Балабанов, Хабенский и Ходченкова оказались любимцами россиян
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov /Komsomolskaya Pravda /Natalya Loginova

Москва, 26 сентября. Россияне назвали актеров, режиссеров и актрис, которым они отдают предпочтение среди других представителей нового русского кино.

Любимым режиссером жителей России оказался создатель фильмов «Брат», «Жмурки» и «Груз 200» Алексей Балабанов. За него проголосовали 12% участников опроса, с помощью которого и выяснялись предпочтения россиян. В первую пятерку вошли режиссеры Андрей Звягинцев (7%), Юрий Быков (4%), Кирилл Серебренников (3%) и Илья Найшуллер (2,7%).

Среди актеров респонденты выделили звезду фильмов «Ночной дозор» и «Географ глобус пропил» Константина Хабенского, который набрал 12,3% голосов. Второе место занял Юра Борисов (7%), а третью строчку рейтинга разделили Владимир Машков и Александр Паль (по 3%). Кроме того, в первую пятерку попали Сергей Бурунов (2,7%) и Андрей Панин (2,3%).

Фавориткой среди актрис стала Светлана Ходченкова, сыгравшая, например, в фильмах «Служебный роман. Наше время», «Мамы» и «Викинг». Ей отдали голоса 8% респондентов. В топ-5 среди актрис оказались Любовь Аксенова (6%), Ирина Горбачева (4,2%), Елена Лядова и Оксана Акиньшина (по 4%), а также Александра Бортич (3%).

Россияне называли любимцев в ходе опроса, который проводил киноканал «Русский бестселлер». В нем приняли участие 927 респондентов.

Поклонники Светланы Ходченковой недавно увидели намек на новый роман в снимке, опубликованном ею в соцсети. Актриса сфотографировалась на постели гостиничного номера.

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