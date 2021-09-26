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Украинские и американские военные совместно десантировались на учениях Rapid Trident-2021

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 09:27
Армия
Украинские и американские военные совместно десантировались на учениях Rapid Trident-2021
wikipedia.org  /  Sgt. Daniel Cole

Киев, 26 сентября. Украинские и американские военнослужащие провели совместное десантирование в рамках учений Rapid Trident-2021. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Украины.

Бойцы ВСУ и Вооруженных сил США десантировались с военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules. При этом перед десантированием американские инструкторы провели обучение украинских военнослужащих.

«Высадка десанта была проведена с военно-транспортного самолета C-130 Hercules с использованием американских парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров», — говорится в сообщении.

Прыжки осуществлялись в рамках украино-американских военных учений Rapid Trident-2021, которые стартовали 20 сентября во Львовской области. В учениях задействованы более шести тысяч военнослужащих.

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украина сша десантирование
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