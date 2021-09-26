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Лента
26 сентября 11:05
10:59
Весь мир
Мексиканских военных схватили на территории США
10:59
Происшествия
На свалке в Алтайском крае нашли десятки российских паспортов
10:54
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Сумку XIV-XV веков с сохранившейся свечой нашли в центре Пскова
10:52
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Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей
10:52
Происшествия
В Алтайском крае мужчина застрелил собаку на глазах у соседских детей
10:46
Общество
Стилист Александр Рогов дал советы по выбору трендовых брюк
10:46
Весь мир
Армия Эфиопии развернула военную операцию по зачистке района Куйю от боевиков
10:46
Общество
Котята из Новосибирска собирают миллионы поклонников в TikTok
10:44
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10:44
Общество
Девять бездомных котов обрели хозяев после выставки в Новосибирске
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«Этот день в истории». Что произошло 26 сентября, праздники, факты, люди
Общество

26 сентября по всему миру отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Праздник учредила ООН в декабре 2013 года. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблеме ядерного оружия и необходимости глобального отказа от него в будущем.

В этот же день борются не только за мирное небо над головами, но и за права слабослышащих. Международный день глухих вот уже 70 лет отмечают 26 сентября. По статистике, каждый девятый человек страдает нарушениями слуха.

Какой пикантный праздник, связанный со здоровьем, отмечается 26 сентября, и кто из известных нобелевских лауреатов родился в этот день — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

 

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