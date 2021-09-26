«Этот день в истории». Что произошло 26 сентября, праздники, факты, люди

26 сентября по всему миру отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Праздник учредила ООН в декабре 2013 года. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблеме ядерного оружия и необходимости глобального отказа от него в будущем.

В этот же день борются не только за мирное небо над головами, но и за права слабослышащих. Международный день глухих вот уже 70 лет отмечают 26 сентября. По статистике, каждый девятый человек страдает нарушениями слуха.

Какой пикантный праздник, связанный со здоровьем, отмечается 26 сентября, и кто из известных нобелевских лауреатов родился в этот день — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».