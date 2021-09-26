Первый снег обрадовал жителей Кемеровской и Новосибирской областей

Новосибирск, 26 сентября. Жители Кемеровской и Новосибирской областей в шутку поздравляют друг друга с Новым годом: на территории регионов выпал первый снег. Горожане уже делятся снимками в соцсетях.

Больше всего осадков выпало в административном центре Кузбасса. Там под тяжестью снега начали ломаться ветви деревьев. Местные жители жалуются на повышенную аварийную ситуацию на дорогах. Мало кто успел подготовиться к столь ранней смене климата. Наступил «день жестянщика», сообщают жители.

Новосибирская область пострадала в меньшей степени. Там осадков выпало меньше, и они больше являются смесью снега с дождем, а не настоящим снегопадом. Однако на поверхностях все равно образовался, хоть и тонкий, но белый покров. На следующей неделе в регионе обещают потепление, но не надолго, сообщают синоптики.

Непогода настигла также и сочинский курорт «Роза Хутор» 25 сентября. Под влиянием североатлантического циклона местность накрыло слоем снега.