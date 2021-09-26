Ученые Колумбийского университета причислили безболезненную желтуху к симптомам рака

Вашингтон, 26 сентября. Безболезненное протекание желтухи в организме может сигнализировать о раке поджелудочной железы. Об этом заявили ученые из Колумбийского университета США.

Исследователи подчеркнули, что рак поджелудочной железы трудно диагностировать, так как болезнь никак не проявляет себя. Кроме безболезненной желтухи на заболевание может указывать наличие бледного стула и темный цвет мочи.

«Зловонные и "плавучие" фекалии тоже говорят о серьезных проблемах с поджелудочной», — добавили ученые.

Среди прочих симптомов специалисты перечисляют боли спины и живота. Также о заболевании может сигнализировать резкая потеря веса и желтый оттенок на коже и глазах.

Ранее японский ученый Еити Фукусима заявил, что употребление зеленого чая способно сократить риск развития рака. Также напиток поможет в предотвращении инсульта и прочих сердечно-сосудистых болезней.