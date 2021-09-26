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Жительница Великобритании умерла после двухчасового ожидания записи к врачу
Происшествия
Жительница Великобритании умерла после двухчасового ожидания записи к врачу
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Лондон, 26 сентября. Мать двоих детей скончалась, когда два часа ждала своей очереди на разговор с терапевтом. В какой-то момент женщина упала без сознания.

Трагической историей с изданием Daily Mail поделились близкие британки. С их слов, 55-летнюю женщину насторожило сильно затрудненное дыхание, тогда она решила попасть на прием к врачу по предварительной записи.

Жительница Великобритании ждала вызов, который длился дольше двух часов, но в итоге потеряла сознание. Свидетелем событий стал ее 28-летний сын. Медики попытались ее реанимировать, но безуспешно. Женщина умерла у них на глазах.

Ранее на Кипре во время купания умерла 81-летней россиянка. Пенсионерка приехала на отдых в город Ларнака. Женщине стало плохо, когда она выходила на берег, тело погибшей нашли в нескольких сотнях метров от вышки спасателей.

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великобритания смерть женщина врач
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