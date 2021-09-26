Депутат Аксаков сообщил о переходе российских банков на цифровой документооборот

Москва, 26 сентября. Госдума в осеннюю сессию начнет работу над законом о цифровом архиве, который позволит перевести все российские банки на электронный документооборот.

Некоторые организации уже начали отказываться от бумажных носителей. Эта мера примерно на 80% экономит их средства, передают «Известия».

«Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек. А значит, и снижение, например, процентов», ― пояснил Анатолий Аксаков.

Нововведение позволит банкам ежегодно сохранять миллиарды долларов. Из статей расходов уйдут покупка бумаги, аренда помещений для хранения документов, оплата технологий для поддержания температурного режима и охраны.

Проблема цифрового формата заключается в трудности 100% идентификации клиентов. Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов добавил, что подобный архив создает новое поле для мошенников.

Замглавы департамента Центробанка РФ по информационной безопасности Артем Сычев ранее сообщил, что за август примерно 15 российских финансовых организаций, который работают с электронной коммерцией, подверглись атакам злоумышленников. Однако ни одна из этих фирм не потеряла свою работоспособность.