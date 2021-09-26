МЧС: сильные дожди размыли автомобильные дороги в Дагестане

Махачкала, 26 сентября. Проливные дожди прошли в четырех районах Республики Дагестан. В результате разгула стихии размытыми оказались некоторые дороги, а также появились проблемы с электроснабжением.

Сейчас без автомобильного сообщения остается три района, без электричества — четыре, сообщили в региональном управлении МЧС. Сотрудники ведомства оценили ущерб от выпавших осадков. По результатам проверки, поврежденных частных домов и социально-значимых объектов выявлено не было. Ситуация находится на контроле, сообщили в МЧС.

Еще одно наводнение недавно произошло в Краснодарском крае. Циклон стал причиной подтопления 25 придворовых территорий и четырех домовладений в регионе.