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МЧС: сильные дожди размыли автомобильные дороги в Дагестане

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 09:16
Происшествия
МЧС: сильные дожди размыли автомобильные дороги в Дагестане
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Махачкала, 26 сентября. Проливные дожди прошли в четырех районах Республики Дагестан. В результате разгула стихии размытыми оказались некоторые дороги, а также появились проблемы с электроснабжением.

Сейчас без автомобильного сообщения остается три района, без электричества — четыре, сообщили в региональном управлении МЧС. Сотрудники ведомства оценили ущерб от выпавших осадков. По результатам проверки, поврежденных частных домов и социально-значимых объектов выявлено не было. Ситуация находится на контроле, сообщили в МЧС.

Еще одно наводнение недавно произошло в Краснодарском крае. Циклон стал причиной подтопления 25 придворовых территорий и четырех домовладений в регионе.

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дагестан дожди электроснабжение последствия стихии автомобильное сообщение
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