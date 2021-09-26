Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 09:34
09:32
Политика
Японский политик Таро Коно выступил за создание атомного подводного флота
09:31
Экономика
Эксперт Королюк спрогнозировал отказ мировых экономик от «печатного станка»
09:31
Шоу-бизнес
TikTok-звезда Даня Милохин признался, что у него нет друзей
09:28
Происшествия
Выживший на Эльбрусе турист рассказал о шестом погибшем
09:27
Общество
Балабанов, Хабенский и Ходченкова оказались любимцами россиян
09:26
Армия
Украинские и американские военные совместно десантировались на учениях Rapid Trident-2021
09:21
Происшествия
Семь рабочих компании PDVSA задержали в Венесуэле по обвинению в терроризме
09:20
Общество
Минздрав Японии не исключил возможность отмены режима ЧС по COVID-19
09:13
Общество
Первый снег выпал в Новосибирске
09:11
Происшествия
Комиссия МАК прибыла к месту падения Ан-26 под Хабаровском
Все новости

Генсек Федерации бокса России Щекутьев удивился победе Усика над Джошуа

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 08:50
Спорт
Генсек Федерации бокса России Щекутьев удивился победе Усика над Джошуа
Pr Scr instagram.com  /  @usykaa

Москва, 26 сентября. Украинец Александр Усик показал могущество советской школы в бою против британца Энтони Джошуа. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Бой тяжеловесов состоялся в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Победу единогласным решением судейской коллегии одержал украинский боксер со счетом 117-112, 116-112, 115-113.

«Саня молодец, он продемонстрировал все могущество советской школы бокса. При этом признаюсь, что эта победа для меня больше удивительна, чем предсказуема», — заявил Щекутьев.

По его словам, Усик мог отправить оппонента в нокдаун в 12 раунде, но не хватило буквально нескольких секунд. Глава российской федерации бокса также признался, что ожидал триумфа Джошуа.

Украинец после победы над британским спортсменом завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе. Победа над Джошуа стала 19-й в карьере 34-летнего Александра Усика.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Генсек Федерации бокса России Щекутьев удивился победе Усика над Джошуа
Александр Усик бокс энтони джошуа федерация бокса россии Кирилл Щекутьев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru