Генсек Федерации бокса России Щекутьев удивился победе Усика над Джошуа

Москва, 26 сентября. Украинец Александр Усик показал могущество советской школы в бою против британца Энтони Джошуа. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Бой тяжеловесов состоялся в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Победу единогласным решением судейской коллегии одержал украинский боксер со счетом 117-112, 116-112, 115-113.

«Саня молодец, он продемонстрировал все могущество советской школы бокса. При этом признаюсь, что эта победа для меня больше удивительна, чем предсказуема», — заявил Щекутьев.

По его словам, Усик мог отправить оппонента в нокдаун в 12 раунде, но не хватило буквально нескольких секунд. Глава российской федерации бокса также признался, что ожидал триумфа Джошуа.

Украинец после победы над британским спортсменом завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе. Победа над Джошуа стала 19-й в карьере 34-летнего Александра Усика.