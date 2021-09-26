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Эпидемиолог Хазифов: штаммов коронавируса опаснее «Дельты» в России не обнаружено
Общество
Эпидемиолог Хазифов: штаммов коронавируса опаснее «Дельты» в России не обнаружено
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 сентября. Дельта-штамм коронавируса составляет порядка 100% от всех циркулирующих разновидностей на территории РФ. Подробнее об этом в воскресенье рассказал эпидемиолог Камиль Хафизов.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора поделился, что среди российского населения еще не было обнаружено развития более опасных разновидностей коронавируса, чем штамм «Дельта». По словам Хазифова, почти каждая первая циркулирующая вариация SARS-CoV-2 – индийский штамм либо его «производные».

«Потому ответ на вопрос - нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем "Дельта", штаммов», — поделился специалист в беседе с ТАСС.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди умерших от коронавируса практически нет тех людей, которые прошли вакцинацию. Руководитель ведомства отметила, что среди ранее привитых пациентов лишь два процента в будущем могут «подхватить» штамм «Дельта».

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роспотребнадзор коронавирус дельта-штамм
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