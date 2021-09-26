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Циклон спровоцировал наводнение в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 09:05
Происшествия
Циклон спровоцировал наводнение в Краснодарском крае
ГУ МЧС России по Республике Крым

Краснодар, 26 сентября. Подтопление 25 придворовых территорий и четырех домовладений произошло в Краснодарском крае из-за обрушившегося на регион циклона.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю заявило, что контролирует обеспечение безопасности соревнований чемпионата мира по «Формуле-1». На данные момент, по словам представителя ведомства, подтопленных территорий и домовладений нет. Работа над устранением последствий разгула стихии продолжается.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила об ослаблении действия циклона, который недавно накрыл часть Краснодарского края. Подтопленными оказались четыре придворовых территории в Анапе и 21 в Апшеронске. Из-за падения деревьев было ограничено автомобильное сообщение.

Дожди размыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае. Очевидцам удалось снять на видео фрагмент наводнения.

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мчс формула-1 краснодарский край наводнение
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