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Экономист Достов предрек исчезновение мелких купюр
Экономика
Экономист Достов предрек исчезновение мелких купюр
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 сентября. Оплата товаров и услуг в России все чаще происходит в безналичной форме. В будущем могут остаться только купюры с крупным номиналом, считает экономист Виктор Достов.

Резкий переход к безналичным платежам произошел во время пандемии коронавируса. В крупных городах люди практически перестали пользоваться наличными средствами. Такая тенденция будет сохраняться и дальше, передает радио Sputnik.

«Еще год назад я бы сказал, что у нас будут две зоны, где останутся наличные. Первая – это крупные купюры, которые используются для сохранения средств в качестве аварийного запаса. Вторая – это мелочь... Сейчас у нас стремительно развивается сервис безналичных чаевых и сервисы для детей. Я думаю, что мелкие купюры тоже будут уходить», — предположил экономист Достов.

Россияне часто используют при оплате покупок банковские карты. Но и они в ближайшем будущем могут стать раритетом. По прогнозу первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, в 2025 году от пластикового носителя могут полностью отказаться.

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